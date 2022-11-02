Товарооборот России и Таджикистана за восемь месяцев вырос более чем на 22%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Таджикистаном за первые восемь месяцев текущего года вырос более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $922,6 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.
"Российско-таджикистанские связи сейчас находятся на подъеме. Динамика контактов на всех уровнях набирает обороты. В 2021 году товарооборот увеличился по сравнению с 2020 годом почти на 45% и составил 1,2 млрд в долларовом эквиваленте. По итогам первых восьми месяцев нынешнего года российско-таджикистанская взаимная торговля продемонстрировала рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем на 22% и составила 922,6 млн в долларовом эквиваленте", - рассказал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Замминистра также отметил вопросы инвестиционного присутствия российского бизнеса в Таджикистане. "Развивается законодательство в сфере защиты прав инвесторов, меняется налоговое законодательство. Так, с 1 января 2022 года вступил в силу новый Налоговый кодекс Республики Таджикистан, который предусматривает сокращение числа налоговых платежей, а также поэтапное снижение ставки НДС", - сказал Вольвач.