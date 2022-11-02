В Севастополе доходы бюджета от туротрасли выросли, несмотря на снижение числа отдыхающих

Объем доходов составил в 2022 году около 500 млн рублей

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Поступления в бюджет Севастополя от туристической сферы в 2022 году выросли, несмотря на снижение тупотока, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

"Хоть и снижение произошло с 647 тыс. [туристов] в 2021 году до 405 тыс. в этом году, тем не менее доходы от туристического бизнеса выросли: если в прошлом году было 310 млн рублей, то в этом году почти 500 млн рублей", - сказал губернатор.

Он отметил, что росту поступлений способствует в том числе поддержка властей.

"Приводим в порядок туристическую отрасль, люди начинают платить налоги, понимают, что в легальном секторе они получают беспрецедентную федеральную поддержку. Сейчас принято решение Крыму и Севастополю выделить дополнительные средства поддержки туриндустрии, люди это понимают, и более интенсивно идет развитие", - пояснил глава города.

Севастополь привлекает отдыхающих не только пляжами - их число в городе не так велико, а инфраструктура не так развита, как в традиционно курортных городах Крыма. В город приезжают, чтобы посетить музеи (в том числе музей-заповедник на античном городище Херсонес Таврический и мемориалы героям Великой Отечественной войны), побывать с экскурсиями на виноградниках и винодельнях, совершить поход в горы. По итогам всего 2021 года Севастополь посетило рекордное число туристов (то есть тех, кто остается в городе хотя бы с одной ночевкой) - более 600 тыс. Число экскурсантов (тех, кто приехал на несколько часов и не ночевал в гостиницах города) превысило 2 млн.