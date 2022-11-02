Кабмин разрешил в 2022 году внести взнос РФ в Фонд ООН в области народонаселения в рублях

Изменения вносятся в распоряжение от 2019 года, которое устанавливало размер таких взносов в 2019-2022 годах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечисление в нынешнем году взноса РФ в Фонд ООН в области народонаселения в рублях. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в распоряжение от 2019 года, которое устанавливало размер таких взносов в 2019-2022 годах. Из него следует, что средства идут на реализацию проекта "Содействие странам СНГ в укреплении систем сбора, анализа и применения демографических данных с целью фактологического сопровождения разработки политики в области развития".

"Слова "в 2022 году - $1 236 321" заменить словами "в 2022 году - в российских рублях в сумме, эквивалентной $1 236 321 по операционному обменному курсу Организации Объединенных Наций на дату платежа", - указано в новом документе.