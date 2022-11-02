Минпромторг внес продукцию Marvel, Disney и DC Comics в перечень для параллельного импорта

Министерство отметило, что в дальнейшем совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минпромторг дополнил перечень для параллельного импорта продукцией брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности, игрушками и другими товарами. Так, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и другие", - говорится в сообщении.

Ранее американская компания The Walt Disney Company приостановила всю деятельность в России, в том числе показы своих фильмов, производство и лицензирование контента, на фоне событий на Украине.

Для включения или исключения того или иного бренда из перечня существуют четкие критерии: "если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России - такие бренды включаются в перечень для параллельного импорта". Напротив, если иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства и продукция поставляется в РФ, позиция из списка исключается, напомнили в министерстве.

"В дальнейшем Минпромторг России совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции", - говорится в сообщении.

В начале мая Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые будут доступны для параллельного импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до лекарств, от мыла до оружия. Механизм параллельного импорта продлен на 2023 год.