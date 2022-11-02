ФРС США повысила ставку до 3,75-4%

Федеральная резервная система уточнила, что считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона базовой ставки

ТАСС, 2 ноября. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75-4%", - говорится в сообщении.

ФРС также уточнила, что считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона базовой ставки.