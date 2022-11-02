2 ноября, 18:36,
обновлено 2 ноября, 19:39

Глава ФРС заявил, что темпы развития экономики США значительно замедлились

Джером Пауэлл допустил, что после декабря финрегулятор замедлит темпы повышения процентной ставки

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Темпы развития американской экономики значительно замедлились по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

"Экономика США значительно замедлилась по сравнению с быстрыми темпами [роста] прошлого года", - сказал он. "Реальный ВВП вырос на 2,6% в прошлом квартале, но [этот показатель] по [всему] году пока не изменился", - добавил глава регулятора.

Уровень ставки

Окончательный уровень, до которого ФРС намерена повысить процентную ставку, будет выше, чем ожидалось, заявил Пауэлл.

"Поступающие данные <...> из сильного отчета по рынку труда и особенно отчета об индексе потребительских цен, указывают на то, что мы можем перейти на более высокие уровни [процентной ставки], чем мы думали на встрече в сентябре", - сказал он.

Кроме того, Пауэлл допустил, что после декабря финрегулятор может замедлить темпы повышения процентной ставки. По его словам, "в какой-то момент станет целесообразным замедлить темпы увеличения [ставки]" и "это может произойти уже на следующем заседании или после него". Последнее заседание ФРС в этом году состоится 13-14 декабря. 

Теги:
СШАПауэлл, Джером
© Информационное агентство ТАСС
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