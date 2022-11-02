Минцифры призвало власти помочь с голосованием по подключению к интернету малых поселений

Участие в голосовании могут принять все совершеннолетние граждане России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минцифры России призывает муниципальные власти помочь с организацией уже начавшегося голосования по приоритетному подключению малых населенных пунктов к интернету в 2023 году. В комментарии министерства содержится призыв к властям обратить внимание на этот проект.

"Мы призываем муниципальные власти обратить внимание на этот проект и помочь с организацией голосования гражданам в отдаленных регионах", - сообщили ТАСС в Минцифры.

Ранее издание Sakhaday со ссылкой на якутского депутата Елену Голомареву сообщило, что местные жители не могут проголосовать ввиду отсутствия интернета. По ее утверждению, жители небольших населенных пунктов также опасаются, что не смогут набрать достаточно голосов по причине малочисленности населения.

Минцифры 27 октября сообщило об открытии голосования среди поселков и деревень с населением от 100 до 500 человек. Порядка 1,8 тыс. населенных пунктов, которые наберут наибольшее количество голосов, подключат к сети связи 4G, заявили тогда в ведомстве.

Проголосовать можно как письмом по почте, в котором нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет, а затем направить письмо на адрес Минцифры РФ, так и через портал госуслуг, где запущен специальный сервис. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября, по почте же письма будут принимать до 26 ноября.

Участие в голосовании могут принять все совершеннолетние граждане России. Голосование доступно только за тот населенный пункт из конкретного региона, где прописан человек. Жители двух городов - Москвы и Санкт-Петербурга - не участвуют в голосовании.