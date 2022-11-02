Эрдоган: РФ и Турция первым делом могут начать поставлять зерно в Джибути, Сомали и Судан

По словам президента Турции, при решении проблем вокруг зерновой сделки все стороны, включая Россию и Украину, проявили позитивный подход

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция в случае начала поставок продовольствия из российских портов могут начать отправлять их в Джибути, Сомали и Судан. О такой вероятности заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

"Если вы продемонстрируете неблагоприятный подход главе такого государства, как Россия, то он тоже займет позицию, чтобы не стать притесненным. Если на вас нападают как на лидера, вы не примете этого. Именно так и поступил господин Путин. В той же ситуации, когда я раньше говорил с ним об этих вещах, он увидел наш подход по С-400, благодаря этому я ему вчера позвонил, и уже сегодня был открыт зерновой коридор. Он сказал, что, например, можно [начать поставлять продовольствие] в Джибути, Сомали и Судан. Он сказал: "давайте перевозить зерно в эти государства". Мы будем планировать эту работу, я говорил об этом с Зеленским сегодня вечером. Это будет продолжаться, и мы будем наращивать работу соответствующим образом", - отметил турецкий президент.

По словам Эрдогана, при решении проблем вокруг зерновой сделки все стороны, включая РФ и Украину, проявили позитивный подход.