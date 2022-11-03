ЦБ КНР ослабил курс юаня к доллару до минимума с 22 января 2020 года

Он составил до 7,2472 юаня за доллар

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Народный банк Китая (ЦБ) понизил в четверг курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) на 275 пунктов, до 7,2472 за доллар. Это минимальное значение курса китайской валюта к доллару с 22 января 2008 года, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

28 октября представитель Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности КНР призвал соотечественников отказаться от массовой скупки иностранной валюты в свете падения курса юаня. По его словам, нынешние трудности обусловлены прогнозируемыми факторами, долгосрочные тенденции в экономике Китая не могут измениться. Представитель комитета также отметил, что платежный баланс страны и иностранные инвестиции в ее экономику скоро стабилизируют юань.

В 2020 году юань укрепился к американскому доллару на 6,2%, в 2021 году - еще на 2,5%. С начала текущего года официальный курс понизился примерно на 12%.

В новость внесена правка (08:00 мск) - повторяется в связи с исправлением опечатки в первом абзаце, верно - 2008 года