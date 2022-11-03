РБК: банки предложили ЦБ ввести минимальный порог ставок по ипотеке от застройщиков

Ассоциация банков России подготовила четыре варианта расчета минимального размера ставки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) предложила ЦБ ввести минимальный порог для ипотечных ставок от застройщиков. Об этом в четверг пишет РБК со ссылкой на письмо ассоциации, подлинность которого подтвердил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

"Проблема возникает, если заемщик в самом начале срока кредита не сможет вносить платежи, и банк обратит взыскание на объект - тогда действительно сумма от быстрой реализации залога может быть недостаточной для покрытия всей задолженности, заемщик может оказаться еще должен. В этом случае введение минимальной ставки - хорошее решение: ЦБ же хочет снизить привлекательность такой ипотеки, это и произойдет, потому что кредиты больше не будут "условно бесплатными". Вопрос, каким должен быть порог", - объяснил Войлуков позицию участников рынка.

По мнению специалистов АБР, предложенные ЦБ инициативы по ограничению "квазильготной" ипотеки способствуют чрезмерной нагрузке на капитал банков, распространяются на уже выданные ссуды или кредиты, свободные от описанных регулятором рисков. К тому же они касаются аспектов, на которые банки влиять не в силах, передает газета. В частности, согласно письму АБР, полная стоимость кредита (ПСК) не должна отражать данные о переплате клиента, так как кредиторы "не обладают достоверной информацией, на сколько именно была завышена стоимость объекта недвижимости".

АБР предлагает четыре варианта расчета минимального размера ставки по ипотеке "от застройщиков". Во-первых, по льготным госпрограммам - не ниже 2/3 от базовой ставки соответствующей конкретной программы, по рыночным - не ниже 2/3 ставки от минимальной ПСК по ипотеке, установленной в банке. Во-вторых, разница между ставкой по рыночной или льготной программе и субсидированной ставкой "от застройщика" не должна составлять свыше трети ключевой ставки ЦБ на момент заключения кредитного договора с клиентом. Исключения затрагивают лишь дальневосточную и сельскую ипотеки. В-третьих, разница между ключевой ставкой и ставкой по программе "от застройщика" не должна превышать 3 п. п. В-четвертых, ставка не должна быть ниже 4% согласно стратегии ЦБ РФ по инфляции.

По мнению членов ассоциации, минимум по ипотечным ставкам можно ввести в том случае, если ЦБ спустит соответствующие рекомендации. При ином раскладе предлагается ввести "запретительно высокие риск-веса или надбавки (например, 300%)" по новым кредитам, выданным по ставкам ниже минимума. Более того, АБР не против отмены господдержки по льготной ипотеке, если ставка по такому кредиту сильно занижается еще и за счет застройщика. Как отмечается в письме, копия которого есть в распоряжении РБК, ассоциация предлагает определить порог по ставке по госпрограммам, при котором будет выплачиваться компенсация из бюджета. "Мера представляется достаточно эффективной, поскольку у застройщиков практически отсутствует интерес к субсидированию рыночных процентных ставок", - аргументируют авторы письма.

Как сообщили изданию в пресс-службе регулятора, письмо получено и будет рассмотрено в соответствии с действующими регламентами.

16 сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет принимать меры в отношении "маркетинговых" ставок по ипотеке от застройщиков, которые предлагают ставку близкую к нулю.