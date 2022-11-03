Выручка "Билайн" по итогам III квартала по МСФО снизилась на 6,1%

Она составила 70,7 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Выручка сотового оператора "Билайн" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам третьего квартала 2022 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 6,1% и составила 70,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30,3 млрд рублей. Как отмечают в компании, рост показателя обусловлен реализацией заявленной стратегии развития клиентоцентричной модели, которая предполагает в том числе последовательное снижение расходов на развитие неэффективных каналов продаж.

Сервисная выручка оператора возросла за отчетный период на 2,2% в годовом сравнении, до 66,4 млрд рублей. На конец квартала общая база мобильных абонентов оператора составила 46 млн, снизившись на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Капитальные затраты в третьем квартале составили 12,9 млрд рублей, снизившись на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В компании это связывают с тем, что в 2020-2021 гг. проводилось масштабное строительство сети.