Х5 Group завершила сделку по приобретению контрольных долей сетей "Красный Яр" и "Слата"

После выполнения всех предписаний ФАС под управлением ГК "Красный Яр" будет находиться в совокупности 232 магазина общей торговой площадью 98,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ретейлер X5 Group закрыл сделку по покупке контрольных долей в размере 70% в сибирских сетях "Красный Яр" и "Слата". Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group N.V. завершила оформление стратегического партнерства с группами компаний "Красный Яр" и "Слата" - одними из ведущих ретейлеров Восточной Сибири. В рамках совершенной сделки к X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах "Красный Яр" и "Слата", - говорится в сообщении.

Ранее соответствующие ходатайства были одобрены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Торговые сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики. Стратегическое управление торговыми сетями "Красный Яр" и "Слата" будет осуществляться через единую управляющую компанию (УК), которая была учреждена в августе, в ее совет директоров входят представители X5 и групп компаний "Красный Яр" и "Слата". Полномочия по управлению операционной деятельностью двух торговых сетей остаются за их текущим менеджментом, отмечается в материале.

После выполнения всех предписаний ФАС под управлением ГК "Красный Яр" будет находиться в совокупности 232 магазина общей торговой площадью 98,2 тыс. кв. м, под управлением ГК "Слата" - 362 торговых объекта с торговой площадью 132,1 тыс. кв. м. ГК "Красный Яр" управляет магазинами "Красный Яр" и "Батон" в Красноярском крае, Туве и Хакасии, ГК "Слата" - магазинами "Слата" и "ХлебСоль" в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 62,3 тыс. кв. м: 1 объект находится в Красноярске, еще 2 - в Иркутской области и 1 - в Забайкальском крае, добавляют в Х5.

Предписания ФАС для осуществления сделки

Ранее компания Х5 Group сообщала, что, в соответствии с предписанием ФАС, при осуществлении сделки ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (структура Х5 Group, управляющая компания) и ООО "Смарт" должны до 1 октября 2023 года снизить до 35% долю от общего объема оборота продовольственных товаров в границах одного из муниципальных образований Красноярского края. Кроме того, служба предписала обеспечить исполнение всех заключенных приобретаемыми обществами договоров и дополнительные меры поддержки поставщиков продовольственных товаров в рамках исполнения взятых на себя дополнительных социальных обязательств.

Также ФАС предписала распространить действующие в организации "Корпоративный центр ИКС 5" добровольные социальные обязательства на присоединяемые торговые сети. Таким образом, в магазинах "Слата" и "Красный Яр" наценки на отдельные позиции продовольственных товаров в течение года с момента совершения сделок будут также установлены на уровне не выше 10% от цены приобретения на одни категории товаров (крупы - гречка, пшено, рис, охлажденная тушка цыпленка бройлера, макаронные изделия, масло растительное подсолнечное, мука пшеничная, тушка сельди свежезамороженная, соль, чай, яблоки, яйца куриные) и не выше 5% - на другие категории (капуста белокочанная, картофель, свекла, лук, кефир, сливочное масло, молоко, сахар-песок, творог, хлеб белый). Пресс-служба Х5 Group сообщала, что X5 добровольно ограничит наценки на социально значимые товары в торговых сетях "Красный Яр" и "Слата".