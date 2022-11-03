Владельцы iPhone в Индии начнут пользоваться услугами 5G со следующей недели

Как сообщает в четверг газета Business Standard, клиенты в Индии уже имеют возможность загружать обновление программного обеспечения iOS 16 Beta и получать услуги 5G в рамках программы бета-тестирования Apple

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Индийские владельцы телефонов iPhone с поддержкой 5G смогут со следующей недели начать пользоваться услугами связи пятого поколения повсюду, где они доступны в стране.

Как сообщает в четверг газета Business Standard со ссылкой на руководство компании Apple, ее клиенты в Индии уже сейчас имеют возможность загружать обновление программного обеспечения iOS 16 Beta и получать услуги 5G в рамках программы бета-тестирования Apple. Она запущена для испытания нового программного обеспечения и улучшения его функций до того, как оно окажется в общем доступе в Индии в декабре.

В этом же месяце Apple наметила провести в Индии модернизацию всех своих моделей айфонов, чтобы сделать их совместимыми с сетями 5G.

Другие компании - производители мобильных устройств заявили, что к середине ноября их телефоны с функциями 5G смогут получать такие услуги в Индии как в автономных, так и в неавтономных сетях. Ранее предоставление этих услуг они планировали к началу следующего месяца.

В Индии насчитывается от 70 до 80 млн пользователей айфонов с поддержкой 5G, число моделей которых превышает 160. По оценкам экспертов, на которые ссылается "Бизнес стандард", технология 5G принесет индийской экономике 455 млрд долларов в период с 2023 по 2040 год.