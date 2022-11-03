В России побили исторический рекорд по сбору рапса

Валовый сбор рапса достиг 4,6 млн тонн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Валовый сбор рапса достиг в России в 2022 году 4,6 млн тонн, что превышает показатель 2021 года на 55,5% и является рекордом. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"На сегодняшний день валовый сбор рапса достиг рекордных 4,6 млн тонн, что на 55,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Урожайность культуры увеличилась на 14,4% и составляет в среднем по стране 20,9 ц/га", - отметили в министерстве.

Как пояснили в Минсельхозе, результаты уборочных работ позволяют прогнозировать в текущем году урожай рапса в объеме более 4 млн тонн в весе после доработки. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности России. По данным министерства, посевные площади под культурой за 10 лет (с 2013 по 2022 годы) выросли в 1,8 раза - с 1,3 млн га до 2,3 млн га.

Интерес к ее производству в том числе обусловлен высоким экспортным потенциалом. Так, с начала года поставки рапса за рубеж увеличились на 80%, до 383 тыс. тонн, отметили в министерстве. В Минсельхозе напомнили, что в текущем году на стимулирование производства масличных культур - рапса и сои - правительством РФ предусмотрено 4,8 млрд рублей.

Ожидается, что поддержка позволит аграриям сохранить рентабельность, смягчить последствия логистических ограничений, а также закупить районированные семена и удобрения к следующему сезону. Средства, выделенные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", планируется распределить между 43 регионами, добавили в Минсельхозе.