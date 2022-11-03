Эксперт: введение требований к побочным продуктам животноводства ведет к снижению отходов

Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников отметил, что новый закон создает условия для развития рынка обращения органических удобрений

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Реализация нового законодательства о побочных продуктах животноводства будет способствовать снижению образования отходов. Такую точку зрения журналистам высказал заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников.

Ранее сегодня ТАСС сообщал, что правительство РФ впервые утвердило вступающие в силу с 1 марта 2023 года требования к обращению побочных продуктов животноводства, в том числе навоза и помета.

"Реализация закона будет способствовать росту использования навоза и помета в сельскохозяйственном производстве и снижению образования отходов. Закон создает условия для развития рынка обращения органических удобрений, потребность в которых весьма велика в ряде регионов России", - сказал Синельников.

По его словам, для животноводов с 1 марта 2023 года открывается новая возможность - самостоятельно принимать решение о том, к чему относить образуемые навоз или помет - к продукции или отходам. Предприятия, которые используют навоз и помет в сельскохозяйственном производстве, получают закрепленные в законодательстве основания для своей деятельности, что исключает риски претензий контрольно-надзорных органов, огромных штрафов и непосильных плат. Ранее такое право приходилось отстаивать в судебных инстанциях.

"Соблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства исключает необходимость оформления множества документов, лицензий, разрешений при обращении отходов. При этом все требования законодательства об охране окружающей среды остаются в силе и должны соблюдаться животноводческими предприятиями в полном объеме", - пояснил заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации.

По мнению Синельникова, у животноводческих предприятий есть время и возможность подготовиться к новым требованиям, вступающим в силу 1 марта будущего года.

Позиция Союзмолока

По мнению генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, принятые документы способствуют сближению законодательства с реальной отраслевой практикой.

"Навоз и помет теперь можно не регистрировать в качестве отхода производства и потребления, что исключает необходимость получения значительного объема разрешительной документации для аграриев, ведь обращение с отходами - не профильная деятельность для сельхозтоваропроизводителей. Получение таких документов было затратным и длительным процессом. Кроме того, при правильном использовании навоз в принципе не может являться отходом - это ценное сырье, позволяющее улучшать плодородие почв с минимальными экономическими и экологическими издержками", - отметил он.

По словам Белова, принятые требования в полной мере обеспечат сохранность окружающей среды, а также здоровья человека. Новое законодательство - это "опция, а не обязательный правовой механизм". "Компании, соблюдающие требования по обращению с навозом как с отходом, могут продолжать работу в прежнем режиме, если не пожелают направить соответствующее уведомление в Россельхознадзор", - заключил он.