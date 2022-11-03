3 ноября, 08:53

В правительстве Москвы утвердили проект планировки жилых кварталов в Печатниках

Он предусматривает строительство современных жилых кварталов между Южнопортовой улицей, проектируемыми проездами №1423, 6051 и 6053, улицей Гурьянова и Москвой-рекой

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 35,37 га в районе Печатники (ЮВАО). Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в четверг в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Проектируемая территория расположена между Южнопортовой улицей, проектируемыми проездами №1423, 6051 и 6053, улицей Гурьянова и Москвой-рекой. В настоящее время ее занимают устаревшие производственные, коммунальные и складские здания и сооружения. Проект планировки предусматривает строительство современных жилых кварталов суммарной поэтажной площадью свыше 640 тыс. кв. м, включая жилье (585 тыс. кв. м), детские сады на 625 детей, школы на 1 125 учеников, лечебно-оздоровительный объект, храмовый комплекс", - сообщили в пресс-службе.

Также запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство новых улиц и проездов, организацию парковочного пространства. В рамках развития инженерно-коммунальной инфраструктуры будут проложены сети коммуникаций и построена распределительная трансформаторная подстанция.

"Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для проживания 10,37 тыс. человек и 2,16 тыс. рабочих мест", - считают в мэрии. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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