В Баку открылась выставка российской специализированной сельхозтехники

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников отметил, что есть перспективы для успешных поставок российской техники в республику

БАКУ, 3 ноября. /ТАСС/. Четырнадцать предприятий России участвуют в выставке специализированной сельскохозяйственной техники "Российско-азербайджанский день поля", открывшейся в четверг в Баку. Свою продукцию представляют группа компаний "Ростсельмаш", Волжский комбайновый завод, компания "Красный Октябрь - Нева", Кузембетьевский ремонтно-механический завод и другие предприятия, специализирующиеся на выпуске и продаже сельхозтехники, запасных частей, оборудования, технологий и материалов.

Выступая на открытии выставки, организованной Минпромторгом России, посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников подчеркнул наличие хороших перспектив для наращивания поставок российской сельхозтехники на рынок Азербайджана. Он отметил, что выставка позволяет продемонстрировать возможности российских машиностроителей для решения задач сельхозпроизводителей Азербайджана.

"Сегодня мы сможем также обсудить перспективы укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в области сельского хозяйства, продвижения российского экспорта высокотехнологичной техники на рынок Азербайджана. Особое внимание специалисты наших стран уделят развитию текущих и перспективных проектов, использованию лизинговых и финансовых инструментов при закупке сельхозтехники для нужд агропромышленного комплекса, внедрению систем цифровизации сельского хозяйства Азербайджана", - сказал глава российского диппредставительства.

В беседе с журналистами после открытия выставки Бочарников отметил, что есть перспективы для успешных поставок российской техники в Азербайджан "в силу ее надежности и конкурентоспособности по цене".

В свою очередь замминистра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов подчеркнул, что Россия является важным партнером Азербайджана в аграрном секторе. "В 2021 году доля РФ в общем экспорте сельхозпродукции и продуктов переработки составила 53%, а в импорте - 27%", - отметил замминистра. Он подчеркнул, что страна сохраняет лидерство в поставках в республику зерна и удобрений.

"Это мероприятие имеет большое значение для информирования обеих сторон о наших планах, бизнес-среде, возможностях, в том числе инвестиционных, установления контактов", - сказал Зейналов.

Выставка может стать ежегодной

Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Мария Елкина выразила надежду, что выставка российской сельхозтехники в Баку станет ежегодной, будет привлекать больше посетителей и участников. "Мы будем выезжать в поля и показывать нашу технику в работе", - добавила она.

В рамках двухдневной выставки пройдут деловые встречи и круглые столы, на которых обсудят российско-азербайджанское сотрудничество и конкретные проекты в аграрной сфере.