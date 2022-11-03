Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила 5,14 млрд рублей

Компания улучшила прогноз EBITDA за 2022 год до 38-40 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Юнипро" по итогам января - сентября 2022 года получила 5,14 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что в 2,4 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании.

При этом выручка за девять месяцев возросла на 21,8%, до 77,63 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился на 46%, до 32,06 млрд рублей.

Операционная прибыль компании снизилась в 2,6 раза, до 5,88 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 6,4 млрд рублей против 15,54 млрд рублей годом ранее.

Капзатраты "Юнипро" сократились в годовом выражении в 2,4 раза, до 3,3 млрд рублей.

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 48 МВт). 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.

"Юнипро" улучшила прогноз по показателю EBITDA по итогам 2022 года до 38-40 млрд рублей. Ранее прогноз составлял 34-38 млрд рублей, говорится в презентации компании к отчету по МСФО.

В ней уточняется, что на улучшение прогноза повлиял рост маржи по электроэнергии в результате увеличения энергопотребления и высоких цен на рынке "на сутки вперед".

По итогам 2021 года EBITDA "Юнипро" составила 30,1 млрд рублей.

О компании

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 48 МВт).

83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.