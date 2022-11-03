Общая выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP в III квартале выросла до 133,2 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль составила 5 млрд рублей, говорится в материалах группы компаний

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Общая выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале 2022 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года и составила 133,2 млрд рублей, говорится в материалах группы компаний.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" составила 5 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился до 20 млрд рублей с 26 млрд рублей во II квартале.

Выручка от "умных устройств" компании увеличилась на 74% в годовом выражении - до 3,7 млрд рублей.

Выручка сегмента "поиск и портал" в III квартале 2022 года выросла на 45%, составив 60,9 млрд рублей. Доля мобильной выручки составила 59,6% от всей поисковой доли за этот период.

"Общая поисковая доля "Яндекса" в III квартале составила 62% (рост на 2,7 процентного пункта год к году). Поисковая доля на Android <...> выросла до 61,9% (рост на 3,1 процентного пункта год к году). Поисковая доля на iOS выросла до 48,3% (рост на 5,5 процентного пункта год к году)", - отметили в компании. При этом на мобильные устройства в III квартале 2022 года пришлось 69,3% поисковых запросов в "Яндексе", а количество поисковых запросов в России выросло на 4%.

Товарооборот сегмента электронной коммерции за январь - сентябрь вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 195,6 млрд рублей. Доля сторонних продавцов на маркетплейсе в III квартале 2022 года составила 83% (годом ранее - 78%). Количество активных покупателей на конец III квартала выросло в 1,5 раза - до 12,5 млн, активных продавцов - в 2 раза, до 35 тыс.

Количество подписчиков "Яндекс Плюса" выросло на 53%, до 15,8 млн, отметили в компании. Выручка в целом "Яндекс Плюса" и развлекательных сервисов" выросла на 81%, составив 7,8 млрд рублей, а сегмента "Классифайды" - на 39%, до 3,4 млрд рублей. Выручка платформы Yandex Cloud увеличилась на 175%.