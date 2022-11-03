С Украины в Стамбул идут семь судов с продовольствием

Еще одно судно идет из Стамбула

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Семь судов с грузом продовольствия общим весом более 290 тыс. тонн вышли в четверг из портов Украины в Стамбул, еще одно судно идет из Стамбула. Об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

СКЦ продолжает инспекции судов, в среду их было проведено пять. "Хотя очередь на прохождение инспекций значительно сократилась, на данный момент разрешения на движение ожидают более 120 судов, прежде всего идущих на Украину", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Как подчеркнули в министерстве, украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ".