Песков: разблокировка экспорта удобрений и зерна из России не входит в гарантии Киева

Это касается в основном тех стран, которые ввели санкции против соответствующих отраслей российской экономики, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Часть зерновой сделки по разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из России не связана с Украиной и не входит в гарантии Киева, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вторая часть [зерновой] сделки (о разблокировании экспорта российских удобрений и продовольствия - прим. ТАСС) напрямую не связана с Украиной. Это касается в основном тех стран, которые ввели санкции против соответствующих отраслей нашей экономики", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, были ли какие-то подвижки в данной части, когда Киев подписал гарантии неиспользования в военных целях маршрутов для вывоза зерна в Черном море.

Песков подчеркнул, что Украина обязалась не использовать гуманитарные коридоры для движения коммерческих судов в военных целях. "Это они (гарантии - прим. ТАСС) и есть", - сказал пресс-секретарь.

О зерновой сделке

Минобороны (МО) РФ сообщило 29 октября, что из-за теракта, совершенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, Москва приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

2 ноября Россия решила возобновить участие в зерновой сделке, после того как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в МО РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.

Как заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва удовлетворена тем, что при содействии Анкары Украина подписала такие гарантии безопасности, однако по-прежнему не видит результата по второй части пакета договоренностей, касающейся снятия препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.

"В отношении зерновой сделки у нас вызвало удовлетворение, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях", - отметил глава российского дипведомства. "В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генеральным секретарем ООН [Антониу] Гутерришем, который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна, - указал Лавров. - Мы в очередной раз призвали генерального секретаря [ООН] <...> к тому, чтобы он выполнил обязательства, возложенные им на себя в соответствии с его собственной инициативой".

"В отношении второй части этого пакета должны быть приняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время, тем более что если говорить об объемах удобрений и зерна, о которых идет речь, то эти объемы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары", - резюмировал глава МИД РФ.