Собянин объявил о завершении создания ТПУ "Окружная"

Ежедневно новым ТПУ пользуются около 40 тыс. человек

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Строительство транспортно-пересадочного узла "Окружная", объединившего одноименные станции столичного метро, МЦК и МЦД завершилось в Москве. Ежедневно новым ТПУ пользуются около 40 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня здесь открывается самый крупный транспортно-пересадочный узел на севере Москвы. Еще несколько лет тому назад здесь была примитивная платформа, одна единственная. За несколько лет построен целый ряд уникальных объектов - дмитровское направление Люблинско-Дмитровской линии метро, МЦК, запущено МЦД. И здесь сегодня вестибюлями и переходами все три вида этого транспорта соединены", - сказал Собянин журналистам.

Он отметил, что ежедневно новым ТПУ пользуется около 40 тыс. человек, а в ближайшие 2-3 года количество пассажиров увеличится до 80 тыс. "Строительство велось большими темпами, несмотря на всю технологическую сложность этого узла", - добавил мэр.

Генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров поблагодарил власти Москвы за строительство нового ТПУ. "Здесь, благодаря Сергею Семеновичу, работе команды Москвы, все самые новые технологические возможности в области железнодорожного транспорта, городского транспорта применяются <...> Пересадка между различными видами транспорта занимает 2-3 минуты, в 4-5 раз, чем было это раньше", - сказал Белозеров.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, для пассажиров открылся северный вестибюль станции метро "Окружная", объединенный с южным вестибюлем станции МЦД-1 и станцией МЦК. Одновременно с ним открылся северный вестибюль станции "Окружная" МЦД-1, интегрированный со станцией МЦК.

О транспортно-пересадочном узле

Создание ТПУ "Окружная" началось в 2014 году, а в 2016 была открыта новая станция "Окружная" Московского центрального кольца. Еще через два года старая железнодорожная платформа Савеловского направления МЖД была перенесена на эстакаду ближе к станции МЦК. На "Окружной" стали останавливаться поезда "Аэроэкспресса", около 10% пассажиров пользуются этой станцией, чтобы добраться в аэропорт "Шереметьево".

ТПУ "Окружная" стал крупнейшим пересадочным узлом севера Москвы, объединившим три станции рельсового каркаса: метро, МЦК и МЦД-1, а также Аэроэкспресс и маршруты наземного городского транспорта.