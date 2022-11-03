Первый урожай томатов соберут в декабре в новом тепличном комплексе в Астраханской области

Регион ежегодно увеличивает объемы выращенной продукции, а по некоторым показателям занимает лидирующие позиции в стране

АСТРАХАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Новый тепличный комплекс "Кедр" в Икрянинском районе Астраханской области соберет в декабре первый урожай томатов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона по итогам брифинга министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслана Пашаева.

"В настоящее время в стадии реализации в регионе находятся сразу несколько крупных сельскохозяйственных проектов. Яркий пример - тепличный комплекс "Кедр" в Икрянинском районе. Предприятие запущено, и уже в декабре ожидается первый урожай томатов", - цитирует Пашаева пресс-служба.

По словам главы министерства, регион ежегодно увеличивает объемы выращенной продукции, а по некоторым показателям занимает лидирующие позиции в стране. В этом году планируется вырастить 2,058 млн тонн овощебахчевой продукции и картофеля (рост - 105%). В том числе - 1,350 млн тонн овощей, 383,2 тыс. тонн картофеля и 323,5 тыс. тонн бахчевых.

"Мы стараемся обеспечивать продуктами и себя, и Российскую Федерацию. По овощам, мясу и яйцам мы полностью покрываем потребности региона и даже экспортируем", - приводит слова Пашаева пресс-служба.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, в 2021 г. общий объем собранного урожая составил свыше 2 млн тонн. Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В регионе работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.