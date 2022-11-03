В АТОР заявили о снижении на 18% турпотока из России в Анталью за 10 месяцев

Эту провинцию в 2022 году посетили 2 826 314 российских туриста, сообщается на сайте губернатора

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Туристический поток из России в турецкую Анталью по итогам января - октября 2022 года сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 18% - до 3,4 млн туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные сайта губернатора этой турецкой провинции.

"За 10 месяцев 2021 года в Анталью приехали 3 448 706 туристов из РФ. За 10 месяцев 2022 года - 2 826 314 туристов, то есть на 18% меньше. Дело при этом вовсе не в высоких ценах (самолеты летят полными, спрос высокий), а в авиасанкциях и уменьшении количества рейсов из России", - говорится в сообщении.

Доля россиян среди отдыхающих в Анталье за 10 месяцев 2022 года сократилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 23,2%. Таким образом, почти каждый четвертый турист в Анталье в этом году был из России (в январе - октябре 2019 года - каждый третий). В абсолютных цифрах турпоток в Анталью из России по сравнению с 2019 годом уменьшился на 47%, сказали в АТОР.

По данным властей Антальи, в октябре курорты этой провинции посетили 486,8 тыс. туристов из России. Это на 10,5% меньше, чем в сентябре текущего года. Снижение является естественным и связано с завершением пляжного сезона. "Но все же октябрьский турпоток 2022 года сильно отстает от прошлогоднего - на целых 35%. Тогда в Анталью приехали 750 372 туриста из РФ", - добавили в ассоциации.