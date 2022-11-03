Власти Тверской области в 2,5 раза увеличат поддержку организаторов турпоездок для детей

Общая сумма субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией туров для детей, в 2022 году составит порядка 5 млн рублей

ТВЕРЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Поддержка организаторов турпоездок для школьников в Тверской области будет увеличена в 2,5 раза, власти региона выделят на эти цели дополнительные средства, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

"В Тверской области выделят дополнительные средства на возмещение затрат организаторам туристических поездок для школьников по территории Верхневолжья. Решение принято на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, благодаря допсредствам поддержка туроператоров, развивающих детский туризм в Тверской области, будет увеличена почти в 2,5 раза. Всего на возмещение затрат, связанных с организацией турпоездок для школьников по территории региона, будет предусмотрено почти 5 млн рублей.

За последние три года этой региональной мерой поддержки воспользовались 25 туроператоров, за это время побывать в музеях и памятных местах Тверской области смогли почти 16 тыс. школьников. Самыми популярными объектами стали Ржевский мемориал советскому солдату, предприятие "Мармеладная сказка" в Лихославле, Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке, Музей А.С. Пушкина в Берново, оленьи фермы "Судимиръ" и "Место 7" в Калининском районе.