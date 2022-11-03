В Киргизии ввели временное регулирование цен на уголь

В пресс-службе правительства республики при этом не указали максимальную стоимость этого вида топлива

БИШКЕК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Киргизии приняли решение временно ввести госрегулирование цен на уголь, чтобы не допустить роста его стоимости. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Введено временное государственное регулирование цен на уголь на территории Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Данное решение принято в целях сдерживания темпов роста цен на уголь, своевременного стабильного обеспечения углем населения в период прохождения осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении. Временное ограничение "с установлением максимальной цены" введено на 90 дней.

"Одновременно с этим Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики поручено принять меры по государственному регулированию и контролю в соответствии с порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары. Принятое решение вступает в силу со дня официального опубликования", - добавили в пресс-службе.

При этом максимальная цена на этот вид топлива не указана.

Ранее Киргизия ввела временный запрет на вывоз угля за пределы республики автомобильным транспортом. Несколько дней назад в столице республике открылись четыре государственных пункта по реализации этого вида топлива по цене 4 тыс. сомов (около $50) за тонну.