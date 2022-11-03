Комплекс "Салют" в 2023 году начнет серийный выпуск узлов для двигателя ПД-14

В госкорпорации "Ростех" сообщили, что в узел двигателя входят центральный привод, валопровод, коробки приводов агрегатов

МОСКВА, 3 ноября, /ТАСС/. Производственный комплекс "Салют" в 2023 году приступит к серийному производству узлов двигателей ПД-14 для российских среднемагистральных самолетов МС-21-310. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Ростех".

"Производственный комплекс "Салют" ОДК в 2023 году приступит к серийному производству узлов двигателей для новейших российских среднемагистральных самолетов МС-21-310", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Ростехе, в узел двигателя входят центральный привод, валопровод, коробки приводов агрегатов. Планируется, что к 2030 году серийное производство узлов станет массовым.

ПД-14 - новый полностью российский двигатель. Разработан корпорацией ОДК, в которую входит ПК "Салют". Двигатель начал разрабатываться в 2008 году, а в декабре 2020 прошло первое летное испытание, после чего он поступил в серийное производство.

Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 уже проходит испытания. Планируется, что воздушное судно начнет поступать в парк российских авиакомпаний в 2024 году.