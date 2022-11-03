В МЭА прогнозируют снижение объемов поставок российского газа в ЕС на 55% в 2022 году

Согласно данным отчета Международного энергетического агентства, в следующем году они могут снизиться еще наполовину или и вовсе прекратиться

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Поставки российского газа в Европу упадут более чем на 55% в 2022 году, а в следующем - могут снизиться еще наполовину или и вовсе прекратиться, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Поставки российского природного газа в Европейский союз по трубопроводам сократились вдвое за первые десять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, упав на 60 млрд кубометров. Ожидается, что по итогам всего года поставки российского газа по трубопроводам сократятся более чем на 55%, то есть на 80 млрд куб. м, что окажет беспрецедентное давление как на европейские, так и на мировые газовые рынки", - сказано в документе. Сокращение поставок из России в этом году эквивалентно более чем 10% мировой торговли СПГ, и оно также совпало с многолетними минимумами европейской гидроэнергетики и атомной энергетики, что оказало огромное давление на европейский газовый рынок.

Таким образом, экспорт газа РФ в страны ЕС в 2022 году составит около 60 млрд куб. м, а в 2023 году - лишь 25 млрд куб. м, если поставки сохранятся на текущем уровне, прогнозирует МЭА.

При этом мировые поставки СПГ увеличатся всего на 20 млрд куб. м в 2023 году, что намного меньше, чем вероятное сокращение трубопроводных поставок из России, подчеркивает агентство.

Кроме того, импорт СПГ Китаем в следующем году может восстановиться до уровня 2021 года, обеспечив более 85% ожидаемого прироста мировых поставок СПГ. Это ограничит объем поставок сжиженного газа, доступных для европейского рынка в 2023 году.