В Индии надеются, что возобновление зерновой сделки повысит доступность продовольствия

Российское оборонное ведомство ранее сообщило, что страна возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Индия надеется, что возобновление сделки по зерну будет способствовать повышению доступности продовольствия, особенно в развивающихся странах. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы ранее говорили о влиянии высоких цен на удобрения, на продовольствие, на энергоносители, на страны мира, особенно на развивающиеся страны", - напомнил он.

"Очевидно, что все, что способствует повышению доступности продовольствия, мы приветствуем. Мы видели сообщения о возобновлении зерновой сделки. Надеемся, что это поможет этому [повышению доступности продовольствия]", - сказал Багчи.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. В другом документе прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный РФ, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". В среду российское оборонное ведомство сообщило, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.

В среду, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, президент России Владимир Путин заявил, что даже в случае выхода из зерновой сделки Москва готова поставлять зерно в беднейшие страны мира.