Комитет Госдумы одобрил статус налоговой тайны для сведений о смерти клиентов банков

Принятие законопроекта позволит снизить риск противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков, указали авторы документа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает включение в состав сведений, составляющих налоговую тайну, данных о снятии с учета физлиц в связи со смертью. Речь идет о сведениях, которые в электронной форме направляются в банки, сообщившие информацию о счетах (вкладах) таких физлиц налоговым органам. Документ был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Законопроект позволит банкам получать сведения о государственной регистрации смерти клиентов, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в рамках межведомственного взаимодействия в целях оперативного и своевременного приостановления прижизненных операций по счетам (вкладам) умерших клиентов.

Принятие законопроекта позволит снизить риск противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков за счет сокращения срока получения банками таких сведений и наделения банков полномочиями приостанавливать прижизненные операции по счетам клиентов при получении соответствующего уведомления от налоговых органов, указывают авторы документа.

Реализация законопроекта потребует выделения ФНС России дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в сумме 42,548 млн рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.