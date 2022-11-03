Совфед планирует разработать законопроект по комплексному развитию сельских территорий

Председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил, что вопрос развития села находится на контроле руководства верхней палаты парламента, которое уделяет внимание пожеланиям регионов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации планирует в ближайшее время приступить к разработке законопроекта по комплексному развитию сельских территорий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации главы Чувашии со ссылкой на председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных.

"Самое главное изменение, к которому мы подошли, - это подготовка отдельного федерального закона по комплексному развитию сельских территорий. Уверен, что этого ждут жители... Поэтому в ближайшее время приступим к этой важной работе. Важно использовать правильный опыт субъектов страны, который уже без существующего закона показывает значимые результаты", - приводит пресс-служба слова Двойных по итогам выездного совещания комитета с участием регионов Приволжского федерального округа.

Сенатор отметил, что вопрос развития села находится на контроле руководства верхней палаты парламента, которое уделяет внимание пожеланиям регионов. "Так, продлено действие программы сельской ипотеки, увеличился размер выплат на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства на 100 тыс. рублей. В 59 регионах открыты 60 экостанциий с охватом детей более 25 тыс. человек", - процитировали председателя комитета в пресс-службе.