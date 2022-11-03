По итогам 2022 года Росатом ожидает рекордную выручку

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что только в открытой части выручка составит почти 1,7 трлн рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Общая выручка Росатома по итогам 2022 года превысит 1,7 трлн рублей. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на отраслевом дне информирования.

По словам Лихачева, "только в открытой части она [выручка] составит почти 1,7 трлн рублей", следовательно, в целом превысит эту сумму.

Гендиректор Росатома отметил, что коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в 2022 году составит почти 86%. Это самый высокий показатель за всю историю отечественной атомной энергетики, подчеркнул Лихачев. Благодаря повышению КИУМ концерн "Росэнергоатом" (предприятие Росатома, управляет всеми АЭС России) намерен как минимум повторить результат прошлого года - добиться годовой выработки более 222 млрд кВт⋅ч. "А вместе с ветроэнергетикой генерация зеленой росатомовской электроэнергии составит не менее 224 млрд кВт⋅ч", - привел расчет гендиректор.

Впечатляющих успехов, по словам Лихачева, добился цифровой дивизион госкорпорации: за первое полугодие его выручка составила 7,7 млрд рублей, что почти в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Такого результата удалось добиться в том числе благодаря вхождению в контур Росатома одного из лидеров российского рынка информационных технологий - компании "Эй ти консалтинг".

За рубежом сейчас в стадии строительства 23 энергоблока. Единственная страна, где проект остановлен, - Финляндия, отметил Лихачев. По его словам, Росатом оспаривает решение финских властей в судебном порядке, чтобы как минимум вернуть затраченные средства. Гендиректор Росатома привел в пример имеющийся прецедент: за остановку болгарского проекта "Белене" госкорпорация получила свыше €600 млн по решению международного арбитража.