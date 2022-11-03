Росавиация в два раза увеличит количество рейсов из Иванова в Сочи в 2023 году

Из Ивановского аэропорта также возобновят прямые рейсы в Калининград

ТАСС, 3 ноября. Количество авиарейсов из Иванова в Сочи в 2023 году увеличится в два раза, кроме того, будут возобновлены прямые рейсы из Ивановского аэропорта в Калининград. Эти направления Росавиация включила в перечень субсидируемых за счет федерального бюджета, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В Сочи самолеты будут летать два раза в неделю, в Северную столицу самолеты продолжат летать ежедневно", - цитирует пресс-служба главу Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука.

Отмечается, что Росавиация включила направления на Санкт-Петербург, Сочи и Калининград в перечень субсидируемых за счет средств федерального бюджета в 2023 году. Как пояснили ТАСС в правительстве области, сейчас самолеты из Иванова в Сочи летают раз в неделю, а со следующего года количество рейсов увеличится в два раза.

Прямые рейсы из Иванова в Калининград прекратились летом 2022 года, в настоящее время перелет осуществляется с пересадкой в Санкт-Петербурге. С 2023 года пассажирам будут доступны прямые рейсы в Калининград два раза в неделю. "Точная дата начала полетов в следующем году на этом направлении определяется", - уточнил гендиректор аэропорта Иваново Николай Субботин.

Полеты по всем направлениям будет осуществлять компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар" на комфортабельных Embraer 190 на 110 пассажирских мест. Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Из Иванова компания осуществляет также рейсы в Казань, Кемерово, Новокузнецк, Курган и Уфу.