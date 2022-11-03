Путин считает, что поддержание инвестиций в текущих условиях особенно актуально

Открывая совещание, которое было организовано в режиме ВКС, глава государства передал членам правительства привет от председателя верхней палаты парламента Туркмении, экс-президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул особую актуальность поддержания инвестиций на фоне складывающихся условий.

"Поддержание необходимого уровня инвестиций - это одна из основных задач в любое время, а сегодня это особенно актуально. Все мы понимаем, здесь не нужно вдаваться в какие-то детали", - сказал президент в четверг в ходе совещания с членами правительства.

Путин отметил, что с соответствующим докладом на совещании выступит министр экономического развития Максим Решетников.

Открывая совещание, которое было организовано в режиме ВКС, глава государства передал членам правительства привет от председателя верхней палаты парламента Туркмении, экс-президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова, с которым провел встречу в четверг. "Вручил ему наш государственный орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, имея в виду его существенный вклад в развитие межгосударственных отношений. Он был сейчас по линии парламента России, но, действительно, очень много сделал для развития наших межгосударственных связей", - отметил Путин.