Шульгинов: смена операторов "Сахалина-1" и "Сахалин-2" обеспечит их работу без перебоев

РФ ранее перевела в российскую юрисдикцию операторов проектов, реализуемых на условиях соглашений о разделе продукции, "Сахалин- 1" и "Сахалин - 2"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Перевод операторов нефтегазовых проектов "Сахалин - 1" и "Сахалин - 2" в российскую юрисдикцию позволит обеспечить их бесперебойную работу и газоснабжение Дальнего Востока, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Для обеспечения газоснабжения Дальневосточного округа реализована схема бесперебойного функционирования проектов "Сахалин - 1" и "Сахалин - 2" путем перерегистрации в российскую юрисдикцию и смены операторов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Ранее РФ перевела в российскую юрисдикцию операторов проектов, реализуемых на условиях соглашений о разделе продукции, "Сахалин- 1" и "Сахалин - 2". Новым оператором "Сахалина - 1" вместо Exxon Neftegaz стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО "Сахалин - 1", управляющей компанией оператора - дочерняя структура "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-шельф". Иностранные участники "Сахалина - 1" должны в течение месяца сообщить правительству РФ о согласии получить долю в новом операторе или отказаться. Долю в "Сахалине-1", которую не передадут иностранному участнику, правительство продаст российскому юрлицу в течение четырех месяцев со дня принятия решения.

ExxonMobil заявила, что решение РФ о переводе проекта "Сахалин - 1" в российскую юрисдикцию нарушило ее права. Ранее Exxon сказала, что полностью ушла из РФ после создания нового оператора проекта.

Оператором проекта "Сахалин - 2" стало ООО "Сахалинская энергия, контрольный пакет в котором получила структура "Газпрома". Японские Mitsui и Mitsubishi официально сообщили российским властям о согласии сохранить долю в "Сахалине - 2", правительство РФ разрешило передать им долю в новом операторе проекта. Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании.