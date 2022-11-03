3 ноября, 17:00,
обновлено 3 ноября, 17:13

Путин: задача привлечения инвестиций усложнилась, но надо использовать новые возможности

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Задача привлечения инвестиций в современных условиях многократно усложнилась, но надо использовать новые возможности. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, подводя в четверг итоги совещания с членами правительства.

"В современных условиях, в условиях сегодняшнего дня, задача [привлечения инвестиций] многократно усложнилась. Но есть и определенные ниши, которые возникают вместе с этими вызовами, мы, безусловно, должны ими воспользоваться", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир Владимирович
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