Мишустин обещал Путину за неделю доделать поручения по итогам совещания с членами кабмина

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин обещал президенту РФ Владимиру Путину доработать за неделю перечень поручений по итогам совещания главы государства с членами правительства, состоявшегося в четверг.

"Я хочу вас всех поблагодарить за то, что так проработано тщательно это предложение, этот проект перечня поручений. Ясно, я согласен с коллегами в том, что нужно некоторые моменты доработать, но у меня огромная просьба: не затягивать эти доработки", - обратился Путин к участникам совещания, отметив, что понимает ключевой характер этих доработок, "можно вокруг них танцевать сколько угодно". "Но прошу этот процесс закончить в самое ближайшее время", - добавил президент. Он уточнил у Мишустина, сколько времени нужно на досогласование этих доработок.

"Владимир Владимирович, неделю мы бы взяли, тут есть нюансы, но не более", - ответил глава кабмина. "Отлично. Согласен полностью", - подытожил Путин.