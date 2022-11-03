Бывший топ-менеджер TCS Group Оливер Хьюз обвинил Тинькова в клевете

Оливер Хьюз заявил, что после 15 лет работы в "Тинькофф" в марте его карьера в России "резко оборвалась", и он был вынужден уехать в Дубай, а затем окончательно разорвать все связи с российским бизнесом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер материнской компании "Тинькофф банка" TCS Group Оливер Хьюз назвал клеветой высказывания Олега Тинькова о его роли в "Тинькофф" и сообщил, что больше не работает с российским бизнесом. Об этом он заявил в своем блоге на Medium.

Накануне Олег Тиньков в интервью каналу "Русские норм!" (его основатель и ведущая Елизавета Осетинская признана в РФ иностранным агентом) на YouTube заявил, что Хьюз и ряд других топ-менеджеров банка хотели завладеть кредитной организацией и якобы убеждали бизнесмена, что "там никто не хочет видеть его имя". Тиньков также заявил, что его вынудили продать банк "за копейки" владельцу "Интерроса" Владимиру Потанину. В этом же интервью предприниматель признал, что бренд "Тинькофф" действительно принадлежит "Тинькофф банку", но он намерен продолжить оспаривать принадлежность бренда.

"Вещи, которые сказал Олег, ложны и вредны, и поэтому я вынужден сделать важные исправления", - заявил Хьюз. По его словам, после 15 лет работы в "Тинькофф" в марте 2022 года его карьера в России "резко оборвалась", и он был вынужден уехать с семьей в Дубай, а затем окончательно разорвать все связи с российским бизнесом.

"По не совсем понятным мне причинам Олег Тиньков говорит, что я продолжаю вести российский бизнес "Тинькофф". Это неправда, не говоря уже о клевете", - сказал Хьюз, отметив, что "это наносит репутационный ущерб ему и бывшим коллегам по команде "Тинькофф", которые сделали Тинькова миллиардером и были ему верны до конца".

Хьюз также отметил, что сейчас он консультирует новый стартап Breeze Ventures. Это сингапурская компания, которая в настоящее время является дочерней компанией TCS (котируемая кипрская холдинговая компания группы "Тинькофф").