Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае в 2021 году превысила $64,7 млрд

В среднем их цена увеличивается на 20% в год

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Общая стоимость услуг спутниковой навигации за 2021 год в Китае составила порядка 470 млрд юаней (более $64,7 млрд по текущему курсу) и продолжает увеличиваться в среднем на 20% в год. Об этом заявил в пятницу глава Управления спутниковых навигационных систем КНР Жань Чэнци.

"Стоимость предоставленных услуг спутниковой навигации и глобального позиционирования в Китае в 2021 году достигла примерно 470 млрд юаней, в среднем увеличиваясь более чем на 20% в год", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, в последнее время область применения китайской навигационной системы Beidou постоянно расширяется. "К ее услугам прибегают повсеместно, во всех отраслях и компаниях, ее широко используют в быту. Beidou продемонстрировала очевидную эффективность в сфере социально-экономического развития", - добавил Жань Чэнци.

Как он уточнил, количество терминалов Beidou в транспортной отрасли по состоянию на июнь превысило 8 млн устройств, в сельском хозяйстве - 1,3 млн штук, в правоохранительной сфере - 1,8 млн. Глава управления отметил, что услугами китайской системы спутниковой навигации активно пользуются как при осуществлении телекоммуникационных проектов, так и в метеорологии, при ликвидации последствий стихийных бедствий и для решения вопросов городского управления.

Доклад Госсовета

Китайская система спутниковой навигации и глобального позиционирования Beidou создана для повышения благосостояния всего человечества. Об этом говорится в докладе "Китайская система Beidou в новую эру", опубликованном в пятницу Госсоветом КНР.

"Китай ускорит процесс интернационализации и масштабного внедрения Beidou. Тем самым мы стимулируем глобальное социально-экономическое развитие, улучшим всеобщее благосостояние, повысим уровень жизни народов мира", - уточняется в нем.

Согласно документу, Китай планирует постоянно расширять перечень продуктов, предусматривающих использование Beidou. Одновременно, как отмечается, ведется работа по оптимизации национальных стандартов в соответствующей области, их адаптации к международным аналогам.

В докладе также указывается, что Пекин заинтересован в наращивании международного сотрудничества в области спутниковой навигации. Для этого КНР собирается сформировать специальные механизмы двустороннего и многостороннего взаимодействия с зарубежными партнерами.

Система Beidou

Пекин в 2000 году приступил к созданию Beidou, которая предназначена прежде всего для коммерческого использования. Ее формирование было завершено в 2020 году. На орбите находятся космические аппараты трех поколений (BDS-1, BDS-2 и BDS-3), которые позволяют предоставлять услуги в области спутниковой навигации. Помимо КНР, аналогичными системами обладают Россия (ГЛОНАСС), Европейский союз (Galileo) и США (GPS).

В сентябре Россия и Китай подписали контракты на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в КНР и китайских станций системы Beidou в РФ. Предполагается, что соответствующие объекты России появятся в городах Чанчунь (северо-восток Китая), Урумчи (северо-запад) и Шанхай, а китайские - в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском.