Китай сообщил о наращивании сотрудничества с Россией в области спутниковой навигации

Пекин считает, что национальная система Beidou хорошо себя зарекомендовала

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китайские власти наращивают сотрудничество с Россией в области спутниковой навигации и считают, что национальная система Beidou хорошо себя зарекомендовала. Об этом заявил в пятницу глава Управления спутниковых навигационных систем Китая Жань Чэнци.

"Мы осуществляем все более интенсивное и тесное сотрудничество с Россией, - сообщил он на пресс-конференции. - Система Beidou хорошо себя проявила в плане функциональности. Примеров тому множество, их не пересчитать".

Чиновник напомнил, что Китай и РФ укрепляют стратегические контакты в указанной сфере в соответствии с двусторонними рамочными соглашениями. "В области навигации мы наращиваем сотрудничество по многим направлениям", - подчеркнул Жань Чэнци.

В частности, он упомянул китайско-российские проекты по стимулированию развития системы логистики и трансграничных перевозок.

Пекин в 2000 году приступил к созданию Beidou, которая предназначена прежде всего для коммерческого использования. Ее формирование было завершено в 2020 году. На орбите находятся космические аппараты трех поколений (BDS-1, BDS-2 и BDS-3), которые позволяют предоставлять услуги в области спутниковой навигации. Помимо КНР, аналогичными системами обладают Россия (ГЛОНАСС), Европейский союз (Galileo) и США (GPS).

В сентябре Россия и Китай подписали контракты на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в КНР и китайских станций системы Beidou в РФ. Предполагается, что соответствующие объекты России появятся в городах Чанчунь (северо-восток Китая), Урумчи (северо-запад) и Шанхай, а китайские - в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском.