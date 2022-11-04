Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил 95%

В них находится 102,6 млрд куб. м топлива, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысил 95%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в хранилищах Европы на 2 ноября выросли до 95,02% - на 6 процентных пунктов (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится 102,6 млрд куб. м газа. Максимальная же вместительность европейских газовых хранилищ, согласно данным GIE, составляет 107,7 млрд кубометров.

Средние темпы заполнения ПХГ в ноябре составляют 0,19 п. п. в сутки. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. При этом "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Наибольший уровень заполненности ПХГ отмечается сейчас в Португалии, Бельгии и Франции (уровни запасов в 100%). Также в числе лидеров по уровню запасов Польша (98,85%), Дания (98,86%) и Германия (99,3%). ПХГ Испании наполнены на 94,85%, Италии - на 95,44%, Нидерландов - на 91,93%, Швеции - на 92,94%, Румынии - на 97,02%. В пятерке стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ - Латвия (57,91%), Венгрия (85,82%), Болгария (90,71%), Словакия (91,64%) и Австрия (93,3%).

Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) и поставок по альтернативным трубопроводам по нынешним высоким ценам. По итогам октября средняя цена газа составила около $1 382 за тыс. куб. м. Она снизилась по сравнению с сентябрем из-за приближения запасов газа к максимуму, установления аномально теплой погоды для октября в ЕС и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии. Сейчас в Европе наблюдается переизбыток газа, поскольку накопление значительных поставок СПГ совпало с необычно теплой погодой.

Однако рост цены газа в Европе возобновился в ноябре по мере начала снижения температур в регионе.

Поставки СПГ в Европу

Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы в ноябре вновь идут рекордными для месяца темпами.

За счет рекордного импорта странами ЕС, СПГ в 2022 году занимает первое место по доле в общем объеме поставок газа в Европу - 33%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 22 октября. На втором месте с долей в 26% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 21% - поставки газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины).

При этом, по имеющимся данным за октябрь, доля СПГ еще выше - 35%, у поставок из Норвегии - 31%, доля поставок российского газа упала до 8,6%. Это меньше, чем поставляется из Северной Африки (12%) и Великобритании (9,9%).