4 ноября, 07:26

Bloomberg: адвокат по правам рабочих подала в суд на Twitter за планы Маска сократить штат

Bloomberg: адвокат по правам рабочих подала в суд на Twitter за планы Маска сократить штат
Илон Маск
© Win McNamee/ Getty Images

По информации агентства, в иске содержится просьба к суду издать приказ, который запретит компании устраивать массовые увольнения, не уведомив об этом за 60 дней

ТАСС, 4 ноября. Американский адвокат по правам рабочих подала в суд на компанию Twitter, приобретенную в конце октября Илоном Маском, в связи с планами бизнесмена сократить штат в два раза. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg.

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По его информации, в иске содержится просьба к суду издать приказ, который запретит Twitter устраивать массовые увольнения, не уведомив об этом за 60 дней. Такие ограничения предусмотрены как федеральным законодательством, так и законом штата Калифорния.

"Мы подали этот иск сегодня, чтобы убедиться, что сотрудники знают, что они не должны отказываться от своих прав и что у них есть возможность их отстаивать", - заявила адвокат по правам рабочих и претендент на пост генпрокурора штата Массачусетс Шеннон Лисс-Риордан, подавшая жалобу. Она ранее подавала похожую жалобу на автомобильную компанию Маска Tesla, когда автопроизводитель планировал сокращение штата на 10%.

Агентство отмечает, что в Twitter пока не ответили на запрос о комментарии.

27 октября Илон Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск собирается распустить совет директоров компании.

Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Блумберг сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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