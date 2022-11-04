Bloomberg: адвокат по правам рабочих подала в суд на Twitter за планы Маска сократить штат

По информации агентства, в иске содержится просьба к суду издать приказ, который запретит компании устраивать массовые увольнения, не уведомив об этом за 60 дней

ТАСС, 4 ноября. Американский адвокат по правам рабочих подала в суд на компанию Twitter, приобретенную в конце октября Илоном Маском, в связи с планами бизнесмена сократить штат в два раза. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, в иске содержится просьба к суду издать приказ, который запретит Twitter устраивать массовые увольнения, не уведомив об этом за 60 дней. Такие ограничения предусмотрены как федеральным законодательством, так и законом штата Калифорния.

"Мы подали этот иск сегодня, чтобы убедиться, что сотрудники знают, что они не должны отказываться от своих прав и что у них есть возможность их отстаивать", - заявила адвокат по правам рабочих и претендент на пост генпрокурора штата Массачусетс Шеннон Лисс-Риордан, подавшая жалобу. Она ранее подавала похожую жалобу на автомобильную компанию Маска Tesla, когда автопроизводитель планировал сокращение штата на 10%.

Агентство отмечает, что в Twitter пока не ответили на запрос о комментарии.

27 октября Илон Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск собирается распустить совет директоров компании.

Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Блумберг сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.