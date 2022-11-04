Кабмин рекомендовал регионам не уменьшать посевные площади в 2023 году

Минпромторгу и Минсельхозу поручили реализовать меры господдержки, чтобы стимулировать спрос аграриев на сельскохозяйственную технику и оборудование отечественного производства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство России, обсудив предварительные итоги уборки урожая в 2022 году, рекомендовало регионам не уменьшать посевные площади на следующий год. Такой пункт содержится в решениях по итогам последнего заседания, опубликованных в пятницу на сайте кабмина.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ осуществить комплекс мер по обеспечению в 2023 году посевных площадей основных сельскохозяйственных культур на уровне не ниже 2022 года, а также достижению прогнозного плана посевных площадей под урожай 2023 года", - указано в одном из пунктов.

Регионам также рекомендовано принять меры, чтобы своевременно и в полном объеме довести до сельхозпроизводителей господдержку. Кроме того, им нужно координировать работу региональных штабов по заготовке кормов, уборке урожая, севу озимых культур, обеспечению этих работ материальными и финансовыми ресурсами, а также семенным материалом под урожай 2023 года.

Несколько поручений даны и федеральным органам власти. Так, Минсельхоз должен при участии других федеральных и региональных ведомств обеспечить координацию работ, связанных с завершением уборки урожая и севом озимых культур в 2022 году.

Минпромторгу и Минсельхозу также поручено реализовать меры господдержки, чтобы стимулировать спрос аграриев на сельскохозяйственную технику и оборудование отечественного производства, а также увеличивать производство средств защиты растений.