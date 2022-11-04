Предприниматели Самарской области и Таджикистана проведут переговоры о сотрудничестве

В них будут участвовать представители 13 средних и крупных компаний региона

ДУШАНБЕ, 4 ноября. /ТАСС/. Делегация бизнесменов из Самарской области прибудет в субботу в Душанбе, где обсудит с 5 по 12 ноября развитие сотрудничества с предпринимателями Таджикистана. Об этом в пятницу сообщили в Торгово-промышленной палате Таджикистана.

"Российские бизнесмены ознакомятся со сферами предпринимательства в Таджикистане, посещая разные регионы страны", - отметили в ТПП.

Российский регион представят представители 13 средних и крупных компаний, работающих в сферах здравоохранения, косметологии, производства кондитерских изделий, питьевой воды, сухофруктов, сельского хозяйства, агролизинга и дистрибуции.

По данным Торгового представительства России в Таджикистане, за девять месяцев 2022 года торгово-экономические связи с Таджикистаном ведут 67 субъектов Российской Федерации.

По оценке Минэкономразвития России, товарооборот между Россией и Таджикистаном за первые восемь месяцев 2022 года вырос более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $922,6 млн.