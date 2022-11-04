В ФРГ заявили, что газохранилища страны быстро опустеют при сильных морозах

Согласно плану властей Германии, в течение года планируется отказаться от угля и нефти России

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Газохранилища Германии, которые сейчас заполнены более чем на 99%, могут быстро опустеть при сильных морозах. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в опубликованном в пятницу интервью в журнале Der Spiegel.

"Нескольких по-настоящему холодных дней достаточно для того, чтобы потребление газа резко выросло. Из данных прошлых лет мы знаем, что когда становится действительно морозно, то хранилища пустеют быстро", - сказал он.

ФРГ сейчас сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти. Как заявляла глава МИД Германии Анналена Бербок, доля российского газа в ФРГ сократилась до 6-8%. Германское правительство в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Две плавучие регазификационные установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.