В ФРГ заявили об опережении плана экономии 20% газа

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер связал это с теплой погодой в октябре

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. ФРГ должна в течение холодного времени года сократить потребление газа на 20% по сравнению с предыдущими годами, пока этот план выполняется с опережением благодаря теплой погоде в октябре. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.

"Все сценарии говорят о том, что мы можем пережить зиму, если сэкономим минимум 20% газа", - сказал он. Отвечая на вопрос, сколько сэкономлено к настоящему моменту, Мюллер уточнил: "В сфере промышленности - 27,4%, эта тенденция кажется стабильной, поскольку она основывается на долгосрочном планировании производства. Домохозяйства и компании сэкономили 42%. Это связано с высокими температурами".

Октябрь в Германии выдался одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений.

ФРГ сейчас сокращает зависимость от российских энергоресурсов. В течение года власти планируют отказаться от угля и нефти. Как заявляла глава МИД Анналена Бербок, доля российского газа в импорте Германии сократилась до 6-8%. Берлин в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Две плавучие регазификационные установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году. Из-за сокращения поставок газа Германия оказалась под угрозой энергетического кризиса.

24 августа правительство ФРГ согласовало меры экономии энергии в зимний период, которые позволят уменьшить потребление газа на 2-2,5%. Меры подразумевают, в частности, понижение температуры в офисах и общественных учреждениях с 20 до 19 градусов, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22:00 до 06:00.