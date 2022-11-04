Си Цзиньпин: Китай продолжит стимулировать формирование открытой мировой экономики

Председатель КНР отметил, что республика готова делиться с остальными странами широкими возможностями своего огромного рынка

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Китай будет и дальше работать над стимулированием формирования открытой мировой экономики. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на официальной церемонии открытия 5-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), которая будет проходить в Шанхае 5-10 ноября.

"За счет своего нового развития Китай будет и дальше создавать новые возможности для всего мира, стимулировать формирование открытой мировой экономики", - сказал он, добавив, что республика готова делиться с остальными странами широкими возможностями своего огромного рынка.

"Открытость - важная движущая сила прогресса человеческой цивилизации и неминуемый путь к процветанию и развитию всего мира. В настоящее время в мире стремительно происходят невиданные за последние сто лет колоссальные перемены, продолжает медленно восстанавливаться мировая экономика. Мы должны непоколебимо двигаться по пути открытости, чтобы стимулировать развитие сотрудничества, инноваций и всеобщего выигрыша", - заявил он.

По словам председателя КНР, важно "продвигать вперед экономическую глобализацию и наращивать новые драйверы роста". Си Цзиньпин напомнил, что на завершившемся недавно XX съезде Коммунистической партии Китая было подчеркнуто, что Пекин будет неуклонно проводить политику открытости, придерживаться стратегии открытости ради взаимной выгоды и идти по пути экономической глобализации.

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития страны. О планах Китая регулярно проводить выставки импортных товаров председатель КНР Си Цзиньпин объявил в мае 2017 года в Пекине. Первая из них состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае.