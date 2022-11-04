В Башкирии до 2025 года построят три предприятия по обращению с отходами

Объем инвестиций - 9,9 млрд рублей

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. В Башкирии до конца 2024 года введут три предприятия по обращению с бытовыми отходами общей мощностью 700 тыс. тонн. Российский экологический оператор (РЭО) готов профинансировать их на 9,4 млрд рублей за счет средств, полученных от размещения облигаций, сообщает в пятницу пресс-служба РЭО.

"Три инвестпроекта планируется реализовать на основе концессионных соглашений, мощность трех комплексов по переработке отходов составит 700 тыс. тонн в год по обработке и около 300 тыс. тонн в год - по утилизации. Это самые крупные перспективные объекты в Башкирии. Объем инвестиций - 9,9 млрд рублей. РЭО готов предоставить финансирование в размере до 95% от объема инвестиций. По всем проектам уже подобраны земельные участки. Строительство объектов планируется на 2023 2024 годы", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Предприятия будут построены в Краснокамском, Дюртюлинском и Уфимском районах. Заключение концессионных соглашений запланировано на январь 2023 года. Все объекты при слаженной работе концессионера и региональных органов власти могут быть запущены до конца 2024 года. На предприятиях будет использовано самое современное российское оборудование, которое позволит полностью обеспечить установленные показатели национального проекта "Экология" по обработке всех отходов и снижению доли захоронения до 50%.

Кроме того, на встрече Буцаева и главы правительства Башкирии Андрея Назарова было решено осуществить в регионе совместный проект по утилизации промышленных, сельскохозяйственных и строительных отходов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий обращения с отходами. Благодаря этому планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, направленных на утилизацию - 11,4%.