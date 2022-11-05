В Аргентине сообщили, что компания Китая инвестирует $2,2 млрд в литиевые проекты в стране

Tibet Summit Resources рассчитывает, что с 2024 года там будет производиться от 50 000 до 100 000 тонн карбоната лития

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноября. /ТАСС/. Китайская компания Tibet Summit Resources намерена инвестировать $2,2 млрд в два проекта по разработке лития в Аргентине. Об этом проинформировало в пятницу министерство иностранных дел южноамериканской республики.

"Во время встречи с послом [Аргентины в Пекине] президент китайской компании объявил, что они намерены инвестировать $700 млн в проект "Солончак Диаблильос" в провинции Сальта, в рамках которого планируется наладить ежегодное производство 50 000 тонн карбоната лития, пригодного для аккумуляторов, начиная со следующего года", - говорится в сообщении. Еще $1,5 млрд Tibet Summit Resources собирается вложить в строительство завода на солончаке Арисаро в той же провинции. Компания рассчитывает, что с 2024 года там будет производиться от 50 000 до 100 000 тонн карбоната лития.

Аргентина вместе с Боливией и Чили входит в так называемый литиевый треугольник, на который приходится более половины мировых запасов этого металла.