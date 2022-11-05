Группа "Илим" подписала с Xiamen C&D Paper and Pulp соглашение по поставкам картона

По словам вице-президента Группы "Илим" в Азии Александра Лыхина, оно стало первым из восьми, которые планируется подписать до конца года с китайскими партнерами в рамках планов компании по расширению своего присутствия на местном рынке и увеличению объемов поставок

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Российская компания Группа "Илим" подписала с китайской Xiamen C&D Paper and Pulp соглашение о стратегическом партнерстве по поставкам картона на рынок КНР. Соответствующая церемония состоялась в субботу в первый день работы 5-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

Как сообщил корреспонденту ТАСС вице-президент Группы "Илим" в Азии Александр Лыхин, в этом году с данной компанией был достигнут объем поставок целлюлозы и различных видов картона на местный рынок в объеме порядка 700 тыс. тонн, и в будущем планируется их наращивание. "Ни пиломатериалов, ни круглого леса мы не поставляем. Только продукцию с высокой технологией переработки и с высокой добавленной стоимостью", - сказал он.

Это соглашение, уточнил Лыхин, стало первым из восьми, которые планируется подписать до конца года с китайскими партнерами в рамках планов компании по расширению своего присутствия на местном рынке и увеличению объемов поставок. "Соглашение рассчитано на 2023-2025 годы и подразумевает конкретные объемы разных видов целлюлозы и картона", - сказал он.

В следующем году, рассказал Лыхин, состоится запуск в Усть-Илиме нового предприятия по производству картона. Продукция с него также будет поставляться на китайский рынок. Объем производства на данном предприятии составит до 600 тыс. тонн картона. Что касается восьми соглашений, который планируется подписать до конца года с китайскими партнерами, уточнил Александр Лыхин, то они также связаны с запуском нового предприятия. Общий объем поставок по ним может достичь в ближайшие годы 800 тыс. тонн картона в год в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

У компании "Илим", которая работает на китайском рынке уже 26 лет, есть представительство в Пекине. Ее продукция поставляется практически во все регионы КНР. За годы работы в Китае на местный рынок компанией было поставлено более 25 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции. Объем поставок на Китай в этом году должен составить 1,7 млн тонн, а через три года компания рассчитывает выйти на показатель в 2,4 млн тонн.